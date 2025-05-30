Kasımpaşa–Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası futbolseverlere veda ederken, İstanbul’da önemli bir karşılaşma sahne alacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Her iki ekip de sezonu galibiyetle noktalayarak, taraftarlarına moral dolu bir kapanış yaşatmak istiyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, inişli çıkışlı geçen sezonun ardından 47 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip Göztepe cephesinde ise işler sezonun ikinci yarısında istenildiği gibi gitmedi. Beklenmedik puan kayıplarıyla ivme kaybeden İzmir temsilcisi, 8. sıraya kadar gerileyerek zirve yarışının uzağında kaldı. Peki, Kasımpaşa–Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

Kasımpaşa-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, Burak Yılmaz yönetiminde sezonu 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. 47 puanla 9. sırada yer alan Kasımpaşa, evinde oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Stanimir Stoilov ile sezona etkili başlayan, ancak son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Göztepe ise sezonun son maçında kazanmak istiyor. 47 puanla 8. sırada bulunan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Peki, Kasımpaşa-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Taylan, Opoku, Yasin, Cafu, Can Keleş, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Miroshi, Matsuki, Ahmed, Nielsen, Kubilay, Romulo

İKİ TAKIM ARASINDA 25. RANDEVU

Tarihleri boyunca 24 defa karşı karşıya gelen Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'in 38. haftasında 25. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı İstanbul ekibi kazanırken, 5 mücadeleyi de İzmir temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Göztepe maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu. Saka'nın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.