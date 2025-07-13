TRANSFER HABERİ: Jack Grealish Süper Lig devine geliyor!

Trendyol Süper Lig'in başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer harekatı hız kazandı. Süper Lig'in dev takımları kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcu Jack Grealish'in, Süper Lig deviyle el sıkışabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri