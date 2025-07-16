CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi F.Bahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi 18:52
Fatih Tekke: Boga'yı istiyorum Fatih Tekke: Boga'yı istiyorum 17:07
F.Bahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor! Jhon Duran forma giyecek mi? F.Bahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor! Jhon Duran forma giyecek mi? 16:05
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 15:26
G.Saray'da son dakika! Osimhen ve transfer... G.Saray'da son dakika! Osimhen ve transfer... 15:23
David Jurasek önemli açıklamalarda bulundu! David Jurasek önemli açıklamalarda bulundu! 14:04
Daha Eski
Trabzonspor Puertas'ta ısrarcı! Trabzonspor Puertas'ta ısrarcı! 13:53
Beşiktaş'ın Embolo teklifi ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Embolo teklifi ortaya çıktı! 13:50
Archie Brown: Evimde hissediyorum Archie Brown: Evimde hissediyorum 13:35
Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! Kyle Walker-Peters'ın gelişi ertelendi! 12:42
Alvaro Morata'dan transfer kararı! Alvaro Morata'dan transfer kararı! 11:31
F.Bahçe'de yabancı sorunu! F.Bahçe'de yabancı sorunu! 11:08
Ve Bruno Petkovic Süper Lig ekibinde!
Jack Grealish Süper Lig devine geliyor!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları! 16 Temmuz
Türkiye-ABD maçı saat kaçta?