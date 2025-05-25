RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında futbolseverleri İstanbul’da formalite niteliği taşısa da heyecanı eksik olmayan bir mücadele bekliyor. RAMS Başakşehir, sezonun son iç saha karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen turuncu-lacivertliler, seyircisi önünde hata yapmadan sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik sergilese de son haftalarda yakaladığı istikrarla dikkat çekiyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise cephesinde işler bu sezon pek de yolunda gitmedi. Kulüp, yaşadığı saha dışı problemler ve ceza puanları nedeniyle -2 puanla ligin son sırasına adeta çakıldı. Küme düşmesi kesinleşen Mavi Şimşekler, prestij mücadelesi verdiği bu karşılaşmada sürpriz yaparak taraftarına buruk da olsa bir sevinç yaşatmak istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 11:05