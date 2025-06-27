Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu

Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu

Son dakika spor haberleri: 2025-2026 sezonu öncesi fikstür çekimi tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te yeni sezonun fikstürü çekilecek.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2025- 13:21