Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu
Son dakika spor haberleri: 2025-2026 sezonu öncesi fikstür çekimi tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te yeni sezonun fikstürü çekilecek.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2025- 13:21
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