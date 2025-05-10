İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında İkas Eyüpspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, üst üste gelen mağlubiyetlerle sarsılan moralini bu kritik karşılaşmayla yeniden toparlamayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında gösterdiği çıkışla dikkat çeken eflatun-sarılılar, son 3 maçta puanla tanışamayarak 6. sıraya kadar geriledi. İç sahadaki güçlü oyun kimliğini yeniden sahaya yansıtmak isteyen Eyüpspor, Başakşehir’in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmeyi amaçlıyor. Diğer yanda ise Burak Yılmaz ile istikrarlı bir grafik çizen Kasımpaşa bulunuyor. Son 5 haftada sadece bir kez mağlup olan lacivert-beyazlılar, yakaladıkları dengeyi sezonun son bölümüne taşımak istiyor. 43 puanla 9. basamakta yer alan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyetle üst sıraları zorlamayı planlıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2025- 13:25