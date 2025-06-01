Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun final haftasında gözler, Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmaya çevrildi. Sezon boyunca etkileyici bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, ligin 38. haftasında taraftarı önünde kritik bir sınav verecek. Thomas Reis’in liderliğinde çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, bu sezonun sürpriz ekiplerinden biri olmayı başardı. İç sahadaki etkili futbolunu bu kez Kayserispor karşısında da sahaya yansıtmak isteyen Samsunspor, alacağı üç puanla Süper Lig’i 3. sırada tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan Bellona Kayserispor cephesinde ise farklı bir hava hâkim. Teknik direktör Sergej Jakirovic’in takımdaki son maçına çıkması beklenirken, sarı-kırmızılılar bu zorlu deplasmanda kazanarak sezona anlamlı bir veda yapma niyetinde. Peki, Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son haftaya girilirken Beşiktaş ile üçüncülük yarışını sürdüren Karadeniz ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan kırmızı-beyazlılar, 3 puan alarak sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor. Bu sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Thomas Reis'in öğrencileri, 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Kayserispor, oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. eki, Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Holse, Ntcham, Schindler, Emre, Mouandilmadji

Bellona Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jeanvier, Attamah, Arif, Kartal, Ali Karimi, Baran, Cardoso, Nazon

İKİ TAKIM ARASINDA 27. RANDEVU

Tarihleri boyunca 26 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında 27. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar kazanırken, 6 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR'DA JAKIROVIC AYRILIYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrılıyor. Kayserispor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, 38. haftada oynanacak olan Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek. Başarılı teknik adamın Kayserispor'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

DEPLASMAN TAKIMINDA 7 EKSİK

Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayserispor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkacak. Samsunspor'un konuğu olacak Kayserispor, sezonu puan veya puanlar alarak noktalamak istiyor. Ancak, Kayserispor'da önemli eksikler var. 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçta kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Stephane Bahoken'in Samsunspor maçında görev yapması beklenmiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 38. haftasında Samsun'da oynanacak Samsunspor- Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Atilla Karaoğlan'a bu maçta Osman Gökhan Bilir ve Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Oğuzhan Aksu görevlendirildi.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında düdük çalan Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi Karaoğlan, bu sezon Kayserispor'un ve Samsunspor'un 2'şer maçında düdük çaldı.