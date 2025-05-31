Adana Demirspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu sezon 35 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 mağlubiyet alarak lige veda eden Mavi Şimşekler, son Süper Lig maçında kazanmayı amaçlıyor. Başakşehir galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefleyen Adana Demirspor'un cezaları nedeniyle 1 puanı bulunuyor. 35 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgiyle 13. sırada bulunan Gaziantep FK ise uzun süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Selçuk İnan'ın görevden ayrılmasının ardından yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Gaziantep ekibi, 3 puan alarak bu sezonu moralli bir şekilde kapatmayı amaçlıyor. Peki, Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak. Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.