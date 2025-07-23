Abdülkadir Ömür Antalyaspor'da!

Antalyaspor, 10 numara pozisyonuna flaş bir transfer hamlesi yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

1999 doğumlu Abdülkadir Ömür, 2024 yılının ocak ayında Hull City'ye 2,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak İngiltere'de beklenen çıkışı yapamayınca 2025 yılının başında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.