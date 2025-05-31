Adana Demirspor 2-2 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig' 38. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen ev sahibi ekip lige beraberlikle veda etti.
Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Allioui'den gelirken, Gaziantep FK'da ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
Aldığı -12 puan silme cezasıyla beraber sezonu 2 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor Süper Lig'e veda etti. Gaziantep FK ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.