Adana Demirspor 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig 38. ve son hafta mücadelesinde haftalar öncesinde düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 20:56