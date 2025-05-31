Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak sezonu 3 puanla kapattı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14. dakikada Janvier'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte döndü.

33. dakikada Balkovec'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Enes Keskin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada Makouta'nın ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

54. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu, kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

66. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Arda Usluoğlu kafa vuruşuyla top ağlara gönderdi: 2-0

81. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Bekir Böke'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Akdeniz temsilcisi sezonu 45 puanla tamamladı. Alanya deplasmanından puansız dönen Sivasspor ise 35 puanla sezonu noktaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.