Süper Lig'e dönen Kocaelispor'un teknik direktörü belli oldu!

Süper Lig'e dönen Kocaelispor'un teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e geri dönen Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı. İzmit ekibinin yeni sezonda teknik direktörü belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2025- 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2025- 18:59