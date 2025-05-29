Trendyol 1. Lig'de 2024/2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Şampiyonluğun ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, yeni sezon için Selçuk İnan ile anlaştı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz ile Teknik Direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik Direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir. pic.twitter.com/jbehAZEnpB— Kocaelispor (@Kocaelispor) May 29, 2025