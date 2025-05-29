CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan adaylık şartı! Aziz Yıldırım'dan adaylık şartı! 17:58
Trabzonspor'da o futbolcuyla yollar ayrıldı! Trabzonspor'da o futbolcuyla yollar ayrıldı! 17:03
F.Bahçe'de Tümosan Konyaspor mesaisi! F.Bahçe'de Tümosan Konyaspor mesaisi! 16:17
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı 16:08
Beşiktaş'ta 4 imza birden! Beşiktaş'ta 4 imza birden! 15:56
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti! Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul etti! 15:39
Daha Eski
Beşiktaş'ta Sipay Bodrum FK mesaisi! Beşiktaş'ta Sipay Bodrum FK mesaisi! 15:27
3 futbolcudan Mourinho'ya ret! 3 futbolcudan Mourinho'ya ret! 14:37
G.Saray'dan Muslera'ya veda mesajı G.Saray'dan Muslera'ya veda mesajı 13:25
G.Saray'dan F.Bahçe'ye İlkay çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye İlkay çalımı! 12:03
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta? 11:10
Muslera'dan duygusal veda! Muslera'dan duygusal veda! 10:32
Kocaelispor'un teknik direktörü belli oldu!
Süper Lig'de o maçların hakemleri açıklandı
Depremzede Çocuklara Umut: "Kırmızı Bisiklet" İstanbul Etkinliği
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 29 Mayıs