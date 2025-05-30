Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun planlamasını belirledi. Süper Lig'in ilk haftası 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak. Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.