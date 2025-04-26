Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Net Global Sivasspor, sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Yiğidolar, Rıza Çalımbay yönetiminde son haftalarda istediği sonuçları alamasa da, bu kritik maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Son 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Sivasspor, taraftarı önünde galip gelerek moral bulmayı hedefliyor. Öte yandan, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Onvo Antalyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmayı başararak rahat bir nefes aldı. Şimdi ise Akdeniz ekibi, bu zorlu Sivas deplasmanında 3 puanı kaparak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 14:50