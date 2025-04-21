Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahne, hem alt sıraları hem de üst basamakları yakından ilgilendiren bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Corendon Alanyaspor sahasında Reeder Samsunspor’u ağırlayacak. Ligde kalma savaşı veren Akdeniz temsilcisiyle, üst sıralara tutunmak isteyen Karadeniz ekibinin karşı karşıya geleceği bu kritik randevu, nefesleri kesecek. Son haftalarda istediği sonuçları bir türlü alamayan Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira önderliğinde kötü gidişata son vermek istiyor. Akdeniz ekibi, son beş karşılaşmada puan yüzü göremedi. Diğer yanda ise sezon başında beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ancak son dönemde düşüşe geçen bir Samsunspor var. Thomas Reis yönetiminde ligin dikkat çeken takımlarından biri haline gelen Karadeniz temsilcisi, son dört maçta yalnızca bir puan toplayabildi. Peki, Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında gözler, sezonun en kritik randevularından birine çevriliyor. Corendon Alanyaspor, kümede kalma savaşı verirken, Reeder Samsunspor ise Avrupa kupalarına göz kırpıyor. Hem alt sıraları hem de zirve yarışını doğrudan etkileyecek bu mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya aday. Akdeniz ekibi için çanlar çalıyor. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, son beş maçından da puansız ayrılarak düşme hattına kadar geldi. 29 maç sonunda topladığı 31 puanla 16. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, bu maçta sahasında kazanarak yeniden umutlanmak istiyor. İç sahada taraftarının desteğiyle moral bulmayı hedefleyen Alanya temsilcisi, bu karşılaşmayı çıkış kapısı olarak görüyor. Öte yandan, sezonun sürpriz takımlarından biri olan Reeder Samsunspor, son haftalarda yaşadığı düşüşe rağmen üst sıralardaki yerini koruyor. Thomas Reis önderliğinde etkileyici bir sezon geçiren kırmızı-beyazlılar, son dört maçta yalnızca bir puan toplayabildi. 51 puanla 3. sırada bulunan Samsun ekibi, Beşiktaş ve Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada bu fırsatı değerlendirip avantaj sağlamak istiyor. Deplasmanda zor zamanlar geçiren rakibine karşı galip gelerek hem moral bulmak hem de Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorlar. Peki, Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Vilhena, Makouta, Sporar, Cordova

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Soner Gönül, Tait, Holse, Ntcham, Emre, Muja, Mouandilmadji

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Tarihleri boyunca 12 defa karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Akdeniz temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.