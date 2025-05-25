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Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm 21:41
Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." 20:08
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:13
Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI 18:55
Solskjaer'den sakatlık açıklaması! Solskjaer'den sakatlık açıklaması! 18:39
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Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... 18:38
G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI 18:26
Fenerbahçe Beko şampiyon! Fenerbahçe Beko şampiyon! 18:14
Beşiktaş evinde Rize'ye mağlup! Beşiktaş evinde Rize'ye mağlup! 18:07
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:51
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 17:40
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