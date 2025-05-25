Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. İstanbul temsilcisi, küme düşmesi kesinleşen rakibine 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk yarısında Başakşehir'de Paulin Keny ve Christopher Operi, Adana Demirspor'da ise Yusuf Barası fileleri havalandırdı ve devre arasına 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile gidildi.

Maçın ikinci yarısında Nabil Alioui ile konuk ekip eşitliği yakaladı: 2-2.

90+4. dakikada Abat Aymbetov, Başakşehir ağlarını sarsaran ev sahibi ekibi şoka uğrattı.

Bu gol ile birlikte mücadele, 3-2'lik Adana Demirspor üstünlüğü ile sonuçlandı.