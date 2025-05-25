Trendyol Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'da önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İstanbul temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Teknik Direktör Arda Turan, takımdan ayrıldığını açıkladı. Paylaşımda,

"'Sizlere minnettarım.Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor'da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.'"

Teknik Direktörümüz Arda Turan ikas Eyüpspor'umuza bu sözlerle veda etti!

Her Şey İçin Teşekkürler Arda Turan!"

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