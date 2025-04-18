Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 32. haftada, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip kozlarını paylaşacak. Atakaş Hatayspor sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Ligdeki konumları itibarıyla her puanın altın değerinde olduğu bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sezonun son virajına girilirken, Murat Şahin’in önderliğinde yeniden ayağa kalkmak isteyen Hatayspor, 19 puanla ligin 18. basamağında yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise Teknik Direktör Recep Uçar ile birlikte yeniden ritim yakalamayı başardı. Yeşil-beyazlılar, son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Şu anda 37 puanla 12. sırada yer alan Konyaspor, Hatay deplasmanından da galibiyetle dönerek ligde kalma yarışında derin bir nefes almak amacında. Peki, Hatayspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, sadece üç puanı değil, moral üstünlüğü de beraberinde getirecek. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde inişli çıkışlı bir sezon geçiren Hatayspor, taraftarı önünde oynayacağı bu hayati maçta mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Şimdiye dek 29 maçta yalnızca 4 kez galip gelebilen bordo-beyazlılar, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 18. sırada yer alıyor. Hatay temsilcisi, ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyabilmek için bu mücadelede kayba tahammül etmiyor. Konuk ekip Konyaspor ise Teknik Direktör Recep Uçar ile birlikte çıkışa geçmiş durumda. Özellikle son haftalarda alınan kritik galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşan yeşil-beyazlı ekip, 30 maçta topladığı 37 puanla 12. basamakta bulunuyor. Konyaspor, deplasmanda kazanarak konumunu daha da sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Hatayspor-Konyaspor maçı hangi kanalda? Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Abdulkadir, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

Tümosan Konyaspor: Deniz, Adil, Bazoer, Uğur, Jevtovic, Ndao, Yasir, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Hatayspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 34. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 11'ini bordo-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Furkan Aksuoğlu üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Alan Kijas oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev alacak.