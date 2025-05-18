Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler Karadeniz'e çevriliyor. Reeder Samsunspor, sahasında Net Global Sivasspor’u ağırlayacak. Hem zirve hattını hem de küme düşme potasını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, sezonun en çarpıcı mücadelelerinden biri olmaya aday. Thomas Reis önderliğinde istikrarlı bir performans sergileyen ve son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, bu zorlu haftada da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak hem sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak hem de Avrupa hayallerine bir adım daha yaklaşmak amacında. Öte yandan Sivasspor cephesinde ise işler bir hayli kritik. Rıza Çalımbay yönetiminde ligde kalma umutlarını diri tutmak isteyen Yiğidolar, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmenin yollarını arıyor. 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan kırmızı-beyazlı ekip, zorlu Samsun deplasmanında puansız dönmek istemiyor. Rey Manaj’ın kadro dışı bırakılması ise Sivasspor’da gündemi bir hayli etkilemiş durumda. Peki, Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kümede kalma mücadelesini veren rakibini yenerek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Samsunspor 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay ile küme düşme potasından çıkmak için mücadelesini sürdüren Sivasspor ise zorlu deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Rey Manaj'ın kadro dışı bırakıldığı Yiğidolar'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Sivasspor 35 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Samsunspor-Sivasspor maçı izle | Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 5 (Konferans) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Bola, Celil, Ntcham, Holse, Schindler, Emre, Dimata

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Efkan, Moutoussamy, Charisis, Koita, Bekir, Rodrigues

REY MANAJ KADRO DIŞI

Kümede kalma mücadelesinde kritik viraja girilirken, Sivasspor Rey Manaj'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Flaş gelişmenin ardından Samsunspor maçına odaklanan Yiğidolar'da hangi ismin hücum hattında görev alacağı merak ediliyor.

28 yaşındaki Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 9 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Yiğidolar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Sivasspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Jonas Hansen yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.