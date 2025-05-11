Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İzmir’de futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Göztepe, ligde kalma umudunu yitiren Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen moralini bozmayan Göztepe, ilk 5 hedefinden kopmamak için bu maçı hayati önemde görüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, Eyüpspor ve Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor. Peki, Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2025- 10:00