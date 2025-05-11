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Serdal Adalı konuşuyor | CANLI Serdal Adalı konuşuyor | CANLI 10:34
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Ahmet Çakar: Protokole aykırı VAR kararı... Ahmet Çakar: Protokole aykırı VAR kararı... 09:19
"Sihirli değişiklik" "Sihirli değişiklik" 09:09
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bilgileri! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bilgileri! 09:08
G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:33
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G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! G.Saray kritik virajı kayıpsız geçti! 00:33
G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu G.Saray şampiyonluğa yürüyor! İşte güncel puan durumu 00:33
Trabzonspor direğe takıldı! Trabzonspor direğe takıldı! 00:32
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