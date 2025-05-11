Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki ekip, Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, sahada kozlarını paylaşacak. Sezonun kritik virajlarından biri olan bu karşılaşma, hem alt sıraları hem de moral dengelerini doğrudan etkileyecek. Sahasında oynayacağı bu zorlu mücadelede taraftar desteğini arkasına alacak olan Sivasspor, Alanyaspor’un galip gelmesiyle oluşan baskıya rağmen 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan deplasmana konuk olacak Sipay Bodrum FK ise aynı puanda olduğu rakibi karşısında kazanarak kritik bir sıçrama yapmanın peşinde. Ligin son düzlüğüne girilirken hata payının giderek azaldığı bu haftalarda, Bodrum ekibi güçlü Sivas deplasmanında sürpriz bir sonuçla haftaya damga vurmak istiyor. Peki, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yolunda kritik maça çıkacak takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Yiğidolar, evinde oynayacağı maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. 34 puanla 16. sırada yer alan Sivasspor, aynı puana sahip rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Alanyaspor'un kazandığı haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Bodrum FK ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından önemli puanlar kazanan deplasman takımı, son 5 maçta beklenmedik puan kayıpları yaşayarak 1 galibiyet alabildi. Peki, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Efkan, Bekir, Koita, Manaj

Sipay Bodrum FK: Diego, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Musah, Bardhi, Okita, Seferi

BODRUM FK'DAN SİVASSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Sivasspor ile Bodrum FK, Süper Lig'in 35. haftasında 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların tamamını Ege temsilcisi kazanırken, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak maçı hangi takımın üstün tamamlayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Bodrum FK maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.