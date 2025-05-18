Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kümede kalma savaşına sahne olacak önemli bir mücadele Karadeniz'de oynanacak. Çaykur Rizespor, evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Hem alt sıraları hem de Avrupa bileti için yarışan takımları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın en kritik maçlarından biri olma özelliği taşıyor. İlhan Palut’un yönetiminde sezona umutlu başlayan Rizespor, son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla tehlike çanlarını yeniden duymaya başladı. 40 puanla 14. sırada yer alan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Göztepe ise Stanimir Stoilov yönetiminde yeniden bir çıkış ivmesi yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında zaman zaman puan kaybı yaşasa da son dört haftada topladığı 8 puanla moral depoladı. Peki, Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 14:25