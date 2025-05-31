Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu sezon 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi 42 puan toplayarak kümede kalmayı garantiledi. Son iç saha maçında taraftarı önünde kazanmayı amaçlayan Alanyaspor, sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefliyor. 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgiyle küme düşmesi kesinleşen Sivasspor ise son Süper Lig maçında 3 puan almayı amaçlıyor. Yeni sezon öncesi yaralarını sarmak isteyen Yiğidolar, Rıza Çalımbay yönetiminde zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.
CORENDON ALANYASPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
CORENDON ALANYASPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. GAIN Park'ta oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan, Enes, Vilhena, Arda
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Emirhan, Uğur, Charisis, Ziya, Oğuzhan, Bekir, Koita, Simic