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Ole Gunnar Solskjaer: Büyük bir takıma karşı oynayacaklar Ole Gunnar Solskjaer: Büyük bir takıma karşı oynayacaklar 18:29
Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI 17:43
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:35