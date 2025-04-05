Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında heyecan dozu yüksek bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. RAMS Başakşehir sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. İki haftalık mağlubiyet serisine son veren ve moralli bir şekilde sahaya çıkacak olan turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alarak Avrupa kupaları hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Öte yandan, Recep Uçar yönetiminde son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Konyaspor da kolay kazanan taraf olamk istiyor. Yeşil-beyazlılar, düşme hattından uzaklaşmak adına her puanın hayati olduğu bu süreçte, Başakşehir deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler, Avrupa kupaları için yarışan RAMS Başakşehir ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tümosan Konyaspor arasındaki mücadeleye çevrildi. İki haftalık mağlubiyet serisini geride bıraktıktan sonra tekrar galibiyetle moral bulan Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 27 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayan Başakşehir, haftaya 6. sırada giriyor. Konuk ekip Konyaspor ise son haftalarda gösterdiği dirençli performansla dikkat çekiyor. Recep Uçar'ın göreve gelmesiyle birlikte sahada daha özgüvenli bir görüntü çizen yeşil-beyazlılar, son iki haftada elde ettikleri galibiyetlerle 12. sıraya yükseldi. 28 maç sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Konya ekibi, bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor. Peki, RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer

İKİ TAKIM ARASINDA 40. RANDEVU

Tarihleri boyunca 39 defa karşı karşıya gelen Başakşehir ile Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 40. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 17'sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 11 maçı da Konya ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısalı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.