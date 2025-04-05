Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Çaykur Rizespor sahasında Net Global Sivasspor’u konuk edecek. Ligde son iki maçını kaybeden Karadeniz temsilcisi, 33 puanla 14. sıraya kadar gerileyerek tehlike çanlarını çalmaya başladı. İlhan Palut ve ekibi, bu karşılaşmayla birlikte kötü gidişe son verip yeniden yükselişe geçmek istiyor. Konuk ekip Sivasspor ise Rıza Çalımbay yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor. Son üç haftada iki kez galip gelerek 30 puana ulaşan Yiğidolar, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Rizespor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme potasını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele sahne alacak. Çaykur Rizespor, evinde Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından 33 puanla 14. sıraya kadar gerilerken, bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Rizespor, oynadığı 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Diğer yanda ise Rıza Çalımbay yönetiminde yeniden toparlanma sinyalleri veren Sivasspor var. Yiğidolar, teknik direktör değişiminin ardından sahaya daha dirençli bir kimlikle çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 28 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. İki ekip için de sezonun kaderini etkileyebilecek bu zorlu randevuda alınacak sonucun, ligdeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Peki, Rizespor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Hojer, Berkay, Varesanovic, Bulijubasic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Tolga Ciğerci, Radakovic, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Rodrigues, Rey Manaj

İKİ TAKIM ARASINDA 42. RANDEVU

Tarihleri boyunca 41 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Sivasspor 42. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 41 maçın 15'ini Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Yiğidolar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rizespor-Sivasspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Erkan Akbulut yönetecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.