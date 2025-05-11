Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti. İzmir ekibi ile Hatayspor'un mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunda, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

27. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan, sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte maç önünde "Med Cezir" şarkısını söyledi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

67. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Bekaj'da kaldı.

78. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında Emerson kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altıpas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi. Çizgi üzerine düşen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 47'ye, Atakaş Hatayspor ise 20'ye yükseltti. Göztepe gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Hatayspor Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.