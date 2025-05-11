Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Net Global Sivasspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Rodrigues'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

13. dakikada Radakovic'in pasıyla topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girip vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada sağ kanattan Koita'nın pasında Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

90+4. dakikada topla buluşan Herelle'nin şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Bu sonuçla birlikte hem Sivasspor hem de Sipay Bodrum FK puanlarını 35'e yükseltti ancak iki ekip de küme düşme hattının dışına çıkmayı başaramadı. Özellikle sezonun son düzlüğüne girilirken alınan bu beraberlik, iki takımın da ligde kalma umutlarını zora soktu.

Süper Lig'in 36. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Sipay Bodrum FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.