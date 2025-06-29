Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten transferde dikkat çeken bir hamle geldi.
Karagümrük, Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.
İŞTE KARAGÜMRÜK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Tiago Çukur Fatih Karagümrük'te
2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
A Milli Takımımızın formasını da terleten Tiago Çukur, ülkemizde Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da görev yaptı.
🔴⚫️ Tiago Çukur Fatih Karagümrük'te 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı. A Milli Takımımızın formasını da terleten Tiago Çukur, ülkemizde Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da görev yaptı. pic.twitter.com/tLnclv9yqX— Solwie Energy Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 29, 2025