Süper Lig'in yeni ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ten transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Karagümrük, Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten transferde dikkat çeken bir hamle geldi.

Karagümrük, Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.

İŞTE KARAGÜMRÜK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Tiago Çukur Fatih Karagümrük'te

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

A Milli Takımımızın formasını da terleten Tiago Çukur, ülkemizde Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da görev yaptı.