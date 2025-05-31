Adana Demirspor-Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında, sezonun kapanış perdesi Adana’da devam ediyor. Lige veda eden Adana Demirspor ile Gaziantep FK, kozlarını bu anlamlı mücadelede paylaşıyor. Tribünlerin duygusal bir atmosfere sahne olacağı bu karşılaşmada, iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligde zor bir sezon geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, taraftarı önünde oynayacağı son maçta buruk bir veda yerine etkili bir galibiyetle kapanış yapmanın peşinde. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin moraliyle sezonu üç puanla kapatmak istiyor. Öte yandan Gaziantep FK cephesinde ise 3 puan almanın hesapları yapılıyor. Teknik direktör Selçuk İnan’ın ayrılığının ardından çıktığı iki maçta da beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Adana deplasmanında galibiyet hasretine son vermek için ter döküyor. Adana Demirspor–Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 18:53 Güncelleme Tarihi: 31.05.2025- 18:56