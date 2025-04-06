Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Kümede kalma savaşı veren Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Alt sıraları doğrudan ilgilendiren bu mücadelede her iki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi Alanyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alarak tehlike çanlarını çaldıran Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırarak takımın başına Joao Pereira'yı getirdi. Sezon boyunca 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Diğer yanda ise ligin yeni temsilcilerinden Sipay Bodrum FK var. Jose Morais yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alan yeşil-beyazlılar, moral bulmak isterken Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Bu sezon ligde 30 puanla 17. sırada yer alan Bodrum ekibi, hem moral hem puan için Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı 6 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR-BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Fatih, Richard, Makouta, Enes, Yusuf, Vilhena, Sporar, Cordova
Sipay Bodrum FK: Diego Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Okita, Seferi
İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU
Bu sezon ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Bodrum FK, Alanyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan iki takım da Alanya'da oynanacak mücadelede kazanan taraf olmayı amaçlıyor.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Bodrum FK maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.