Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımın nefes kesen kapışması futbolseverlerle buluşuyor. Corendon Alanyaspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadele, sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Alanyaspor'da işler yolunda gitmiyor. Son dört maçını kaybeden ve teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran turuncu-yeşilliler, yeni teknik adam Joao Pereira yönetiminde ilk galibiyetini arıyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK cephesi de son 2 maçını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye 4-2 yenilen Jose Morais’in öğrencileri, hafta içi Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor karşısında 3-2'lik skorla turnuvaya veda etti. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından çıkış arayan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmayı adeta bir kurtuluş maçı olarak görüyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Kümede kalma savaşı veren Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, sezonun en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Alt sıraları doğrudan ilgilendiren bu mücadelede her iki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi Alanyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligde üst üste 4 mağlubiyet alarak tehlike çanlarını çaldıran Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırarak takımın başına Joao Pereira'yı getirdi. Sezon boyunca 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Diğer yanda ise ligin yeni temsilcilerinden Sipay Bodrum FK var. Jose Morais yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alan yeşil-beyazlılar, moral bulmak isterken Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Bu sezon ligde 30 puanla 17. sırada yer alan Bodrum ekibi, hem moral hem puan için Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı 6 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR-BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aiti, Fatih, Richard, Makouta, Enes, Yusuf, Vilhena, Sporar, Cordova

Sipay Bodrum FK: Diego Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Okita, Seferi

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

Bu sezon ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Bodrum FK, Alanyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan iki takım da Alanya'da oynanacak mücadelede kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Bodrum FK maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.