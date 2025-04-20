Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 32. Çaykur Rizespor, İkas Eyüpspor’u ağırlayacak. Hem küme hattını hem de Avrupa potasını doğrudan etkileyen bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İlhan Palut yönetiminde sezona güçlü bir başlangıç yapan Rizespor, son haftalarda düşüşe geçti. Son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisi, 34 puanla 15. sıraya kadar gerileyerek tehlike çanlarını hissetmeye başladı. Süper Lig’deki ilk sezonunda adeta fırtına gibi esen İkas Eyüpspor ise Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde rüya gibi bir performans sergiliyor. 50 puanla 4. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde maç fazlasıyla 3. sıraya yükselecek. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sezonun son düzlüğüne girilirken, İlhan Palut yönetimindeki Rizespor için alarm zilleri çalmaya başladı. Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen yeşil-mavililer, düşme hattına yaklaşırken, bu mücadeleyi bir çıkış kapısı olarak görüyor. 34 puanla 15. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, bu hafta puan kaybeden Bodrum FK'nın arkasından sıyrılıp nefes almak istiyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Eyüpspor ise Süper Lig'deki ilk yılında gösterdiği performansla futbol kamuoyunun beğenisini topladı. Ligde 30 maçta topladığı 50 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla Samsunspor'un önüne geçerek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Buljubasic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

İkas Eyüpspor: Berke, Melih, Robin, Luccas Claro, Umut, Yalçın, Tayfur, Umut Bozok, Caner, Emre Akbaba, Mame Thiam

İKİ TAKIM ARASINDA 10. RANDEVU

Tarihleri boyunca 9 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Eyüpspor, Süper Lig'in 32. haftasında 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.