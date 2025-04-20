Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sezonun son düzlüğüne girilirken, İlhan Palut yönetimindeki Rizespor için alarm zilleri çalmaya başladı. Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen yeşil-mavililer, düşme hattına yaklaşırken, bu mücadeleyi bir çıkış kapısı olarak görüyor. 34 puanla 15. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, bu hafta puan kaybeden Bodrum FK'nın arkasından sıyrılıp nefes almak istiyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Eyüpspor ise Süper Lig'deki ilk yılında gösterdiği performansla futbol kamuoyunun beğenisini topladı. Ligde 30 maçta topladığı 50 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla Samsunspor'un önüne geçerek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RİZESPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Buljubasic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe
İkas Eyüpspor: Berke, Melih, Robin, Luccas Claro, Umut, Yalçın, Tayfur, Umut Bozok, Caner, Emre Akbaba, Mame Thiam
İKİ TAKIM ARASINDA 10. RANDEVU
Tarihleri boyunca 9 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Eyüpspor, Süper Lig'in 32. haftasında 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.