Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren turuncu-lacivertliler, Beşiktaş’ın puan kaybıyla birlikte oluşan fırsatı değerlendirmek istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen İstanbul temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Hücum hattında Piatek’in liderliğindeki etkili oyun planına güvenen Başakşehir, 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Diğer yanda ise Selçuk İnan ile yeni bir kimliğe bürünen Gaziantep FK, son haftalarda gösterdiği yükselişle dikkat çekiyor. Son 5 maçında sadece 1 kez mağlup olan kırmızı-siyahlılar, İstanbul’da güçlü rakibini devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor. 42 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep ekibi, deplasmanda alacağı galibiyetle ligdeki iddiasını perçinlemek istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında gözler, form grafiği yükselen iki takımın karşı karşıya geleceği zorlu mücadelede olacak. RAMS Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Avrupa kupaları için yarışan İstanbul temsilcisi ile üst sıraları zorlayan Gaziantep ekibi, bu kritik virajda hata yapmak istemiyor. Çağdaş Atan yönetiminde sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen Başakşehir, ligde ilk 4'e girerek Avrupa biletini almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın Göztepe karşısında yaşadığı puan kaybını fırsata çevirmek isteyen turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Şu ana kadar 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ekip, 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk takım Gaziantep FK ise Selçuk İnan ile birlikte adeta yeniden doğdu. Takım uyumu ve disiplinli futbol anlayışıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, İstanbul'da oynanacak bu zorlu maçta sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep temsilcisi, bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 8. sıraya yerleşti. Peki, RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno Viana, Semih, Emre Taşdemir, Ndiaye, Maxim, Halil, Ogün, Okereke, Boateng

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sini İstanbul ekibi kazanırken, 7 mücadeleyi de Gaziantep temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.