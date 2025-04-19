Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Cafu, Aytaç, Ben Ouanes, Can, Fall, Da Costa

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunboev, Sonko, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Efkan, Bekir Turaç, Simic, Manaj

KASIMPAŞA - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Net Global Sivasspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.