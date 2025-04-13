Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Kazanmanın hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıdığı bu mücadelede, iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yeniden ayağa kalkmayı başaran Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu oyunla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının da desteğiyle güçlü rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Kasımpaşa, genç teknik adam Burak Yılmaz ile birlikte sahaya daha dinamik ve cesur bir oyun anlayışı yansıtıyor. Peki, Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Bellona Kayserispor, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligin alt sıralarını doğrudan etkileyen bu kritik karşılaşma, hem puan tablosunu hem de takımların moral durumunu ciddi şekilde şekillendirecek. Göreve geldikten sonra takıma taze bir soluk kazandıran Sergej Jakirovic, Kayserispor'un oyun kimliğinde belirgin bir dönüşüm sağladı. Sarı-kırmızılılar, 28 maçta elde ettikleri 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 15. sıraya yerleşmiş durumdalar. İç sahada alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunda rahatlama sağlayacak hem de takım üzerindeki baskıyı azaltacak. Konuk ekip Kasımpaşa ise genç teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakaladı. İstanbul temsilcisi, son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve istikrarlı bir grafik çizmeye başladı. 29 haftada 39 puan toplayarak averajla 10. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Peki, Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kartal, Bourabia, Ramazan, Mane, Cardoso, Bahoken

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Piatkowski, Yasin, Aytaç, Espinoza, Rodrigues, Ben Ouanes, Hajradionovic, Fall, Da Costa

İKİ TAKIM ARASINDA 36. RANDEVU

Tarihleri boyunca 35 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında 36. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 16'sını sarı-kırmızılılar kazanırken, 8 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Kasımpaşa maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.