Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor evinde Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip 61. dakikada Mecit Hüseyni'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik oynamasına rağmen oyundan kopmayan Kayserispor, 76. dakikada Miguel Cardoso'nun kaydettiği golle öne geçti.

Kalan dakikalarda Kasımpaşa beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı ve mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 36'ya yükselten Kayserispor, düşme hattından biraz daha uzaklaşırken; Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Kayserispor, 32. haftada zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.