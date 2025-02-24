Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın kadro durumu futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadelede hangi oyuncuların sahada olacağı büyük bir merak konusu. Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavileri devam ediyor. Taraftarlar, hangi yıldız isimlerin derbiye yetişip yetişmeyeceğini heyecanla beklerken, teknik heyetler de son değerlendirmelerini yapıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı? Derbide kimler oynayacak? İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak dev mücadelede iki ezeli rakip, şampiyonluk yarışında kritik bir virajdan geçecek. Her iki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında sakat oyuncuların durumu geliyor. Teknik heyetler, sahaya en güçlü kadroyu çıkarmak için titizlikle çalışırken, hangi yıldız isimlerin derbide forma giyebileceği büyük bir soru işareti olarak gündemde. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Ajax maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle derbiye yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe cephesinde ise Diego Carlos'un durumu yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu heyecanla takip ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı mı? Derbide kimler oynayacak? İşte, GS-FB maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu henüz belli olmadı. Tedavileri devam eden futbolcuların derbide oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun hangi isimleri tercih edeceği merak ediliyor. Ezeli rekabet öncesi her iki takımda da sakat oyuncular bulunurken, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

DERBİ KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YOK?

Ezeli rekabet öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlarda hangi isimlerin kadroda yer alacağı belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Cimbom'da Alvaro Morata, Jakobs ve Mauro Icardi'nin tedavileri devam edilirken, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Bir süredir tedavisi devam eden Yunus Akgün'ün ise derbi maçında yedek kulübüsinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Jose Mourinho yönetiminde derbi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da ise tedavileri devam eden Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in kritik maçta yer almalarına zor gözüyle bakılıyor. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin'in Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosunda olacağı belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.