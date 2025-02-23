Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Ligde son iki maçında sahadan puansız ayrılan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Küme düşme hattıyla arasındaki farkı açmayı hedefleyen turuncu-yeşilliler, 28 puanla 13. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise Galatasaray maçında sahadan çekildiği için aldığı eksi 3 puan cezasının etkisiyle 3 puanda ve ligin son sırasında bulunuyor. Mustafa Alper Avcı yönetiminde toparlanmaya çalışan Mavi Şimşekler, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak uzun bir aradan sonra puanla tanıştı. Peki, Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmadan üç puana ulaşmayı hedefliyor. Son iki lig maçını kaybeden Sami Uğurlu'nun öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Alanyaspor, 23 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 28 puanla 13. sırada yer alıyor. Galatasaray maçında sahadan çekildiği için eksi 3 puan ceza alan Adana Demirspor, 3 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Mustafa Alper Avcı yönetiminde toparlanmaya çalışan Mavi Şimşekler, geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle kötü gidişata bir nebze olsun dur dedi. Peki, Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında 33. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 9'unu turuncu-yeşilliler kazanırken, 13 mücadeleyi de Mavi Şimşekler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.