Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, İsmail, Doğan, Dennis, Ogün, Victor Hugo, Juan, Romulo
Gaziantep FK: Burak, Husic, Semih, Arda, Sorescu, Ogün, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng, Halil
GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Göztepe-Gaziantep FK maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Göztepe-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.