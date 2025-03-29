Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0’lık skorla Kasımpaşa oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor rakip kalede etkili olmaya çalışsa da Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, yaptığı kritik kurtarışlarla gole izin vermedi.

25. dakikada Dimata'nın ceza sahası içinden çektiği sert şutu, Gianniotis yatarak bloke etti.

37. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda kaleye yönelen topu, Kasımpaşa kalecisi son anda uzaklaştırdı.

45. dakikada Kasımpaşa'da Da Costa, Yunus Emre Çift'in hatalı geri pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ayağı kayarak mutlak bir golden oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA KASIMPAŞA ETKİLİ OLDU

50. dakikada Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Hajradinovic'in ceza saha dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top Fall'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ben Ouanes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi.

Kasımpaşa, müsabakayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken Reeder Samsunspor 51 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Ligin 30. haftasında Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.