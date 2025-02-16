Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor, sahasında üst sıralara tırmanmak isteyen Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Deplasman ekibi ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin izlerini silerek tekrar galibiyetle buluşmak istiyor. Teknik Direktör Murat Şahin’in öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Şu ana kadar ligde oynadığı 22 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Hatayspor, 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde üst sıralara tırmanma hedefiyle mücadele eden Akdeniz temsilcisi, 28 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu zorlu deplasmanda galibiyet alarak puanını 31’e çıkarmayı ve orta sıralarda daha sağlam bir yer edinmeyi planlıyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, bu mücadeleyi yeniden ayağa kalkma fırsatı olarak görüyor. Konuk ekip Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında aldığı mağlubiyeti unutarak tekrar galibiyetle buluşmak istiyor. 10 puanla 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçlara son vererek umutlarını tazelemenin peşinde. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Hatayspor, küme düşme hattından uzaklaşmak için son kozlarını oynuyor. Sami Uğurlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, 28 puanla 11. sırada yer alıyor. Alanyaspor, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Hatayspor ile Alanyaspor 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda 3 maçı bordo-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi ise turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.