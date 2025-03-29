Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Claro'nun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Luccas, sadece futbolcumuz değil, ikas Eyüpspor'umuz için çok önemli bir değer. Takım kaptanlarımızdan biri, üç yıldır takımımıza büyük katkılar verdi. ikas Eyüpspor'umuzun formasını en iyi şekilde temsil ediyor, şampiyonluk yaşadı. Bugün de Süper Lig'deki başarımızda en büyük pay sahiplerinden biri. Sözleşme uzatacağımızı daha önce sözlü olarak konuşmuştuk. Bugün de resmiyete döktük. Claro ile kader birlikteliğimiz var. ikas Eyüpspor'umuzu hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2022-2023 sezonu başından bu yana Eyüpspor'da forma giyen Luccas Claro ise "Burada bir tarih yazılıyor ve bu tarihin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bana güvenen başta başkanlarım Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a, teknik direktörümüz Arda Turan'a ve tüm ikas Eyüpspor ailesine çok teşekkür ederim. Bu takımda 2 yıl daha futbol oynayacağım için çok mutluyum." diye konuştu.