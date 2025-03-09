Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başaran Karadeniz temsilcisi, bu kritik mücadelede hata yapmadan Avrupa kupalarına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Thomas Reis yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, geride kalan 25 haftada topladığı 47 puanla 3. sırada yer alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasına demir atan Adana Demirspor ise Alper Avcı’nın göreve gelmesiyle daha dengeli bir oyun sergiliyor. Mavi Şimşekler, son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Peki, Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Reeder Samsunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde istikrarlı bir grafik sergiliyor. Ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor. İç sahada güçlü oyunuyla öne çıkan Samsunspor, ligin son sırasında bulunan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Öte yandan Adana Demirspor ise sezonun en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Mavi Şimşekler, eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Alper Avcı yönetiminde son 3 haftada sadece 1 mağlubiyet alan Adana ekibi, zorlu Samsun deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 50. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Adana Demirspor 50. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi de Mavi Şimşekler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Adana Demirspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.