İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İkas Eyüpspor sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. Sezona Arda Turan yönetiminde fırtına gibi başlayan İstanbul temsilcisi, son haftalarda yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Eyüpspor, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Çıkış arayan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde Trabzonspor karşısında aldığı kritik galibiyetle moral buldu. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Arda Turan'ın öğrencileri, bu önemli mücadelede 3 puanı hanesine yazdırarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. İstanbul temsilcisi, bu sezon çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Ancak son 4 haftadır galibiyete hasret olan Eyüpspor, taraftarının desteğiyle kötü seriyi sona erdirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan, kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor, son haftalarda topladığı puanlarla umutlarını artırdı. Trabzonspor karşısında aldığı kritik galibiyetle moral bulan yeşil-beyazlı ekip, Recep Uçar yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alarak tehlike hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi alan Konya ekibi, 14. sırada yer alıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR İLE KONYASPOR ARASINDA 2. RANDEVU

2024-2025 sezonunda ilk defa Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Eyüpspor, Konyaspor ile 2. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil-beyazlılar 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanacak maçı kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.