Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kümede kalma savaşı veren Bellona Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Ligde oynadığı son karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, evinde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, üst sıralara tırmanma hedefinde. Turuncu-lacivertliler, Kayseri deplasmanında galibiyet alarak puanını 39’a çıkarmayı ve Avrupa kupalarına katılma yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Peki, Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan dorukta. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bellona Kayserispor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Sezonun zorlu dönemecinde 24 puanla tehlike bölgesinde bulunan sarı-kırmızılılar, iç sahada hata yapmadan çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son maçından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, son karşılaşmasını kazanarak moral depoladı. 36 puanla 7. sırada bulunan İstanbul ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak üst sıra yarışına ortak olmayı amaçlıyor. Peki, Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 39. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak Kayserispor ile Başakşehir 39. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 13'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 13 mücadeleyi de turuncu lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.