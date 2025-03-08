Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-0’lık bir yenilgi alan Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Akdeniz ekibi, bu kötü sonucu telafi etmek ve toparlanmak için galibiyet almayı hedefliyor. Son dönemde formda olan Çaykur Rizespor, İlhan Palut’un teknik direktörlüğünde son iki maçını kazanarak kendine güven kazanmış durumda. 33 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini tattı. Bu yenilginin ardından toparlanmak isteyen Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek moral bulmayı amaçlıyor. Sezonun 25 maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 30 puan toplayan Antalyaspor, 13. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Çaykur Rizespor, İlhan Palut yönetiminde moral depoluyor. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 33 puan toplayan Rizespor, 8. sırada bulunuyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Rizespor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 32 maçın 12'sinde Akdeniz ekibi kazanırken, 11 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Rizespor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Furkan Aksuoğlu üstlenecek.