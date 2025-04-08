PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Alanyaspor, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Alanyaspor, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Öte yandan Kayserisporlu futbolcular Onurcan Piri hakaret nedeniyle, Gökhan Sazdağı ise kural dışı hareketi sebebiyle kurula sevk edildi. Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FERDİ ERYILMAZ'ın 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ONURCAN PİRİ'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 06.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/14 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Taner Fikret Saral'ın açıklamalarının kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TANER FİKRET SARAL'ın 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET EMİN ŞEKER'in 04.04.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-GEOSİS BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 04.04.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK'nın 05.04.2025 tarihinde oynanan SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK futbolcusu İLKAN SEVER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AHLATCI ÇORUM FK'nın 05.04.2025 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AHLATCI ÇORUM FK idarecisi MUHAMMET FETTAHOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 06.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü antrenörü KEREM SATILMIŞ'ın 06.04.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi FAZLI ÖZKUT'un 06.04.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 06.04.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."