Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor. İzmir temsilcisi Göztepe, Karadeniz ekibi Reeder Samsunspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Miroshi, Tijanic, Matkusi, Juan.
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Celil, Dimata, Holse, Emre, Marius.
GÖZTEPE - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Göztepe - Reeder Samsunspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.
GÖZTEPE - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Göztepe - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.