Sütlü, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bütün bir hafta Samsunspor'un analizini yaptıklarını söyledi.

Maça 5'li bir savunma ile başladıklarını aktaran Sütlü, "Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5'li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor'u iyi analiz ettik, Gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, iyi bir takım. Yerini tamamıyla hak eden bir Samsunspor ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık." ifadelerini kullandı.

Serhat Sütlü, oyuncularını tek tek tebrik ederek, tam bir aile olduklarını dile getirdi.